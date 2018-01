Få dage før Hansen & co. skal spille EM: Finale-arena truer med at lukke

Kun få dage før EM i herrehåndbold begynder, risikerer det kroatiske håndboldforbund, HRS, at stå med et alvorligt problem.

For Tyskland, Montenegro, Makedonien og Slovenien, der udgør gruppe C, står muligvis uden en hal at spille i, da ejerne af hallen i Zagreb truer med at lukke Kroatiens største sportsarena, hvis ikke den modtager en manglende betaling for leje af arenaen.

Sad ude i vigtige træningskampe: Mikkel Hansen træner igen med herrelandsholdet

»Onsdag vil vi sende et brev til det kroatiske håndboldforbund og fortælle, at det desværre ikke er muligt at spille i Arena Zagreb til europamesterskabet,« siger Igor Oppenheim, der er administrerende direktør i firmaet bag opførelsen af hallen, til 24zata.

EM-grupperne Gruppe A Kroatien, Sverige, Serbien, Island. Gruppe B Frankrig, Hviderusland, Norge, Østrig. Gruppe C Tyskland, Makedonien Montenegro, Slovenien. Gruppe D Spanien, Danmark, Tjekkiet, Ungarn.

Det er Zagreb Kommune og den kroatiske regering, der ifølge direktøren ikke har indbetalt det korrekte beløb for leje af hallen de seneste syv år.

I alt drejer det sig om to millioner euro, næsten 15 millioner kroner, som mangler at blive betalt.

Og skal der spilles håndbold i arenaen, der blev bygget til VM i 2009, er det nødvendigt, at de manglende penge bliver betalt, forklarer Igor Oppenheim.

»Ifølge vores oplysninger er der nogen i regeringen, som mener, at beløbet burde være betydeligt mindre. Derfor er alt blevet sendt til verificering, og det er seks måneder siden. Men belært af tidligere erfaringer er betalingen nødvendig,« siger han med henvisning til, at der tidligere har været en ubetalt regning på 1,4 millioner kroner.

Analyse: Et forvredet knæ, en stregspiller med cement i årerne og en masse grublerier Efter den forgangne uges tre testkampe har håndboldherrerne nu kun seks træningspas tilbage inden EM premieren. Meget ser fint ud, men helt uundgåeligt rejser holde til Kroatien med en del spørgsmål i bagagen.

Udover at hallen i Zagreb skal huse gruppe C’s indledende puljekampe, er det også planlagt, at mellemrundekampe, semifinaler samt EM-finalen skal spilles i den kroatiske hovedstad.

Meldingen fra ejerne af arenaen kom bag på det kroatiske håndboldforbund, som ikke har villet kommentere sagen, før brevet er modtaget.

Billetterne til gruppespillet i Arena Zagreb er udsolgt.

Tvunget til at stoppe billetsalg: Fire hold mangler en arena

Det er ikke første gang, at det kroatiske håndboldforbund er løbet ind i problemer forud for EM.

For knap et par måneder siden stod forbundet med et lignende problem, da selskabet bag Spaladium Arena i byen Split gik konkurs. Derfor havde håndboldforbundet ikke underskrevet den aftale, som skulle sikre, at hallen kunne benyttes under slutrunden, men dengang lød meldingen fra kroaterne dog, at alt var under kontrol.

Der skulle angiveligt ikke være problemer med den hal, hvor Mikkel Hansen, Niklas Landin og resten af det danske landsholds gruppekampe skal spilles. Holdets første kamp er lørdag den 13. januar mod Ungarn.