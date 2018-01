Håndbold er sjovere med andet end håneret på spil, men Danmark fik glimrende EM-afsæt

Klassespil i passager, røde kort og tryk fra tilskuerpladserne.

Trods mange udskiftninger undervejs, mangel på reel betydning og spillernes uundgåelige frygt for en skidt timet skade blev Danmark-Frankrig en ganske fortrinlig forestilling, og dermed fik de danske håndboldherrer og Nikolaj Jacobsen en mere end godkendt sidste-oplevelse inden mandagens afrejse til Kroatien og de sidste EM-forberedelser.

Kampen Danmark-Frankrig 29-28 (15-15) Topscorer for Danmark Hans Lindberg 8 Topscorer for Frankrig Nikola Karabatic 5 Stillingen undervejs 3-1, 3-4, 5-8, 10-10, 11-13, 17-16, 19-19, 21-25, 24-26, 26-27

Dels blev dysten vundet 29-28 over alles overvældende favorit til at snuppe endnu en titel om et par ugers tid, dels vandt Danmark uden en stadigt skadet Mikkel Hansen, dels var der så mange opløftende tendenser at fryde sig over.

Defensivt trak René Toft Hansen atter sine løjtnanter med ind i en regulær krig, hvor de aldrig krympede i et gevaldigt fransk bombardement.

Offensivt formåede playmakerne Lauge, Mensah og Olsen konstant at sætte sig selv eller medspillerne i scene, og med tre meget forskellige spillestile og udtryk står Nikolaj Jacobsen med en masse muligheder for at ruske op i eget spil og forvirre modstanderne.

Hansen blev skånet igen

Til gengæld må landstræneren altså ærgre sig over stor usikkerhed omkring Mikkel Hansen, som bøvler med det ene knæ og blev holdt langt væk fra begivenhederne, hvilket var meget klogt.

For det første ville det være torskedumt at risikere en forværring inden EM, for det andet ville han straks have glemt alt om mådehold båret frem af en kulisse, der var en slutrundefinale værdig. I selvsamme hal har de franske herrer tidligere vundet VM-guld to gange, senest i januar med finalesejr over Norge, og indledningen blev da også en nærmest skamløs understregning af deres klasse og bredde.

Indledningsvis bankede Dika Mem fire mål ind på ingen tid trods sine kun 20 år, og derefter tog omdrejningspunktet Nikola Karabatic over med fem scoringer på det første kvarter, hvilket gav fransk føring på tre mål og en frygt for endnu en dansk nedtur som mod Norge i lørdags i mangel på skarphed og konsekvens.

Til alt held levede spillerne op til løftet om i det mindste at give alt, og på intet tidspunkt mistede de modet trods endnu frustrerende mange lette modstanderscoringer på kontraløb efter danske fejl og misforståelser. Mads Mensah og Adrien Dipanda fik hvert sit helt uforståelige røde kort, Danmark gik fra 21-25, inden Morten Olsen meget symptomatisk varmede bolden klogt og lod Rasmus Lauge hakke sejrsmålet ind i de sidste sekunder.

»Det giver et ordentligt boost, det er der ingen tvivl om. Vi var rigtigt skuffede i går, for mange ting var ikke i orden. Vi ville måle os selv på indstilling og engagement i kampen, og så måtte det godt ende med fransk sejr, men vi skulle præsentere os selv på en helt anden måde. Energien mod Norge var ikke acceptabel,« fastslog Nikolaj Jacobsen efterfølgende over for TV2, inden han forsøgte at se et lyspunkt vedrørende Mikkel Hansens fravær.

»Uanset hvad kan Mikkel ikke spille 60 minutter i otte kampe i Kroatien, så det var godt for holdet at få noget tid uden Mikkel. I dag var det for eksempel rart at se en opstilling med Morten Olsen og Rasmus Lauge fungere.«