Landsholdsfløj har pakket sportstasken med selvtillid forud for EM: Kåret til månedens bedste spiller i Bundesligaen

Selvtilliden burde være i top hos håndboldspilleren Casper U. Mortensen forud for den kommende EM-slutrunde.

For ikke nok med at TSV Hannover-Burgdorf-fløjen kan bryste sig af at være topscorer i Bundesligaen med 128 mål i 18 kampe, kan han også kalde sig månedens bedste spiller i den bedste tyske håndboldrække i december.

Kåringen glæder Casper U. Mortensen, men han vil ikke tage æren for prisen alene.

Casper U. Mortensen er bedre end nogensinde: Fra klubløs til topscorer i Bundesligaen Nu udlever landsholdsspilleren sin drengedrøm og er topscorer i verdens hårdeste liga.

»Jeg er nødt til at takke mine holdkammerater i første omgang, som giver mig så mange gode afleveringer, siger danskeren til klubbens hjemmeside.

Månedens spiller Tidligere i denne sæson er prisen gået til: Gudjon Valur Sigurdsson, Rhein-Neckar Löwen. Patrick Wiencek, THW Kiel. Christoffer Rambo, TSV GWD Minden. Kai Häfner, TSV Hannover-Burgdorf. Det er en jury, der afgør, hvem der får titlen hver måned.

Udover anerkendelsen af at han har spillet godt, kan Casper U. Mortensen også bruge kåringen personligt.

»Prisen ser jeg som motivation til at fortsætte med at arbejde hårdt, så jeg sammen med mine holdkammerater kan vinde endnu flere kampe,« siger han.

Nikolaj Jacobsen har udtaget EM-trup med erfarne profiler

TSV Hannover-Burgdorf ligger på en nuværende tredjeplads med tre point op til Rhein-Neckar Löwen på førstepladsen. Fløjspilleren er i dag rejst med landsholdet til Frankrig, hvor holdet spiller Golden League som optakt til slutrunden i Kroatien, som fløjtes i gang i næste uge.

Danmark spiller sin første EM-kamp mod Ungarn lørdag den 13. januar.