Nordmænd sikrede midtjysk storsejr i håndboldklassiker

Nordmændene Veronica Kristiansen og Tonje Løseth var de store offensive profiler, da FC Midtjyllands håndboldkvinder vandt overbevisende. Sejren lød på 34-25 over de mangeårige rivaler fra Viborg HK.

Den norske playmaker Veronica Kristiansen tegnede sig for ni scoringer og blev dermed kampens topscorer. Backen Tonje Løseth scorede seks gange for midtjyderne.

Inden 12. spillerunde lå holdene nummer to og tre i HTH GO Ligaen. Midtjyderne er fortsat nummer to efter sejren, mens Viborg må se sig overhalet af Nykøbing Falster Håndbold og nu er på femtepladsen.

Viborg var kommet til Ikast uden bagspilleren Line Haugsted. Men trods fraværet af den danske landsholdskomet kunne holdet godt følge med midtjyderne i begyndelsen af opgøret.

Kampen knækkede over efter 14 minutter, hvor FC Midtjylland gik fra 6-7 til 11-7.

Selv om Viborg kun var nede med to mål ved pausen, blev det aldrig helt tæt igen.

Da brandvarme Veronica Kristiansen seks minutter inde i anden halvleg scorede sit syvende mål og sendte midtjyderne i front med seks mål, syntes kampen at være afgjort.

Det skulle den også vise sig at være, for Viborg-spillerne havde svært ved at passere Sabine Englert i det midtjyske mål.

Til sidst haglede målene kun ind i den ene ende, og meget symptomatisk bragede Tonje Løseth kampens sidste mål ind på oplæg fra Veronica Kristiansen.