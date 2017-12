Aarhus United snuppede overraskende pokalbronze

Aarhus Uniteds håndboldkvinder stod bag en stor overraskelse lørdag i kampen om bronzemedaljer i pokalturneringen.

De undertippede aarhusianere vandt med 23-22 over FCM Håndbold, som dermed ikke rejste sig efter semifinaleskuffelsen fredag mod Team Esbjerg.

Midtjyderne havde ti sekunder til at udligne til sidst, men holdet formåede ikke at komme til en oplagt afslutning og skød i stedet i en parade, før Aarhus United-spillerne kunne fejre bronzemedaljerne.

Bedømt på jubelscenerne blev tredjepladserne fejret, som var medaljerne af mere ædelt metal.

Kampen kunne sagtens være endt med en midtjysk sejr, og storfavoritterne åbnede da også bedst og kom på 4-0 på under tre minutter, før aarhusianerne meldte sig ind i kampen.

På tolv gode minutter fik det undertippede hold vendt stillingen, og Celine Elkjær kunne gøre det til 9-7, før opgøret tog en ny drejning.

De sidste seks minutter af første halvleg kunne Heine Eriksens tropper ikke lave mål, og derfor kunne FCM Håndbold gå til pausen med en føring på 12-11.

Anden halvleg var en lang stillingskrig.

Begge hold satte føringer over styr på skift, og det trak op til en neglebidder.

Da det skulle afgøres tog Aarhus Uniteds store profil fat. Med to mål på lidt over et minut vendte Birna Haraldsdottir stillingen, så aarhusianerne nu var foran med to minutter tilbage. Haraldsdottir lavede ni mål i kampen.

Da holdkammeraten Sofie Flader kort efter kunne sende bolden i et tomt midtjysk mål, lurede overraskelsen for alvor, og halvanden minut senere var den en realitet.