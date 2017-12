Aarhus-træner efter nederlag: Vi tager meget med

Aarhus United måtte fredag erkende, at holdet var oppe imod overmagten, da den første pokalsemifinale blev spillet.

Her vandt København Håndbold 27-19 ved Final 4 i Jysk Arena, og dermed skal Aarhus lørdag spille om bronzemedaljerne lørdag.

Trods nederlaget var cheftræner Heine Eriksen dog tilfreds med indsatsen.

- Jeg har en lidt sjov fornemmelse efterfølgende. Jeg var tilfreds med rigtig meget af det, vi leverede, men ikke med at vi tabte så stort.

- Vi var med i store dele af kampen. Selv om vi var bagud 7-10 i pausen, så kunne vi været gået til pause med en føring, hvis vi havde været skarpere på vores afslutninger i første halvleg. Det er jeg ganske overbevist om.

- Vi fightede rigtig fornemt i 50 minutter. Desværre faldt vi ud i ti minutter, og det var der, de bragte sig så stort foran, siger Heine Eriksen.

Aarhus United var på forhånd udråbt til outsideren blandt de etablerede klubber som København, Team Esbjerg og FC Midtjylland.

Da SK Aarhus lukkede, blev Aarhus United skabt, og klubben overtog licensen fra SK Aarhus.

Derfor har man blot været i gang siden april med klubben og holdet, der i øjeblikket er nummer ti i HTH Go Ligaen.

På sigt vil deltagelsen ved Final 4 i 2017 dog være med til at bringe aarhusianerne videre, vurderer træneren.

- Vi tager vanvittigt meget med. Jeg er sikker på, at Aarhus United vil stå i nogle kampe som de her, hvis vi kigger længere ud i håndboldhistorien.

- Det er klart, at mine unge spillere tager rigtig meget med fra de her to dage. Det gør vi også som klub. Der bliver arbejdet stenhårdt på at få klubben op at stå, og det her kan vi bruge positivt i alle henseender., siger Heine Eriksen.