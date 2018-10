Vilde vejrforhold forkorter spansk golfturnering

Vejret fortsætter med at stikke en kæp i hjulet på afviklingen af golfturneringen Andalucia Masters.

Både torsdag og fredag har spillet været afbrudt af dårligt vejr og risiko for lynnedslag, og lørdag blev ingen undtagelse.

Spillet var afbrudt tidligt på dagen, og det er endnu ikke lykkedes at færdigspille anden runde, som ellers skulle have været færdig fredag.

Lørdag middag tog arrangøren konsekvensen og forkortede turneringen fra 72 huller til 54 huller, hvilket svarer til fra fire til tre runder.

Om nødvendigt vil man tage mandag i brug som spilledag, meddeler arrangøren på Twitter.

En del spillere har gjort anden runde færdig. Heriblandt Thomas Bjørn, der efter en runde i par befinder sig i to slag over par samlet. Det rækker foreløbig til en placering som delt nummer 40. Lasse Jensen er samlet et slag bedre.

Spanske Sergio García har lagt sig suverænt i spidsen for turneringen. Efter to runder er han i ti slag under par med fire slag til den nærmeste.

Anden runde gik han i 64 slag, hvilket er hans bedste på Valderrama-banen. Han lavede ikke en eneste bogey undervejs, men til gengæld syv birdies.