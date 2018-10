Danskere har fået blandet start i spansk golfturnering

Vejret satte sit aftryk, da første runde af golfturneringen Andalucia Masters, der er en del af European Tour, torsdag blev indledt.

Spillet blev torsdag eftermiddag midlertidigt afbrudt på grund af fare for lyn. Det betød, at ikke alle havde fået færdiggjort deres 18 huller, da første runde ved 20-tiden blev afbrudt og udskudt til fredag morgen.

Thomas Bjørn kunne gå i klubhuset som den bedst placerede dansker på en delt 16.-plads ét slag under par. Han nåede dog kun at spille seks huller og skal derfor på banen to gange fredag.

Lasse Jensen færdiggjorde sine 18 huller torsdag i par og ligger på en delt 27.-plads.

Længere nede af førertavlen finder man Frederik Dreier, der efter tre huller i ét slag over par indtager en delt 58.-plads. Han færdiggør ligesom Thomas Bjørn sin første runde fredag.

I bunden af stillingen ligger Anders Hansen, Jeff Winther og Søren Kjeldsen, der alle spillede 18 huller torsdag. De ligger på henholdsvis en delt 83.-, 97.- og 107.-plads.

Anders Hansen gik første runde i to slag over par, mens Jeff Winther og Søren Kjeldsen sluttede af i tre og fire slag over par.

Turneringen føres af britiske Ashley Chesters, der gik første runde i fem slag under par.