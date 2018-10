Bjerregaard sikrede sig top-10-placering i England

Golfspilleren Lucas Bjerregaard kan føje endnu en pæn placering til resultatlisten i et succesfuldt efterår.

Den 27-årige nordjyde sluttede på en delt niendeplads i den store European Tour-turnering British Masters, der har en samlet præmiesum på 25 millioner kroner.

Nogen perfekt sidste runde blev det dog ikke, for Bjerregaard blev noteret for 73 slag, hvilket vil sige et slag over banens par.

I modsætning til lørdagens runde, hvor han leverede et virvar af både birdies og bogeys, spillede danskeren 15 af de 18 huller i par på sidstedagen.

Det så godt ud, da Bjerregaard lavede en birdie på sjette hul, men en endnu bedre slutplacering blev forpurret af to bogeys på henholdsvis 12. og 18. hul.

Turneringen blev vundet af englænderen Eddie Pepperell, som har ligget i spidsen fra første dag, hvor han skød sig selv mod toppen med en hole-in-one.

Pepperell var i alt syv slag bedre end Bjerregaard, som i sidste uge demonstrerede storform ved at vinde Alfred Dunhill Links Championship.

Den anden dansker i finalespillet, Søren Kjeldsen, havde en god søndag og spillede sin bedste runde i turneringen.

En runde på to slag under par indbragte ham et avancement på 18 pladser i klassementet, hvor han slutter som nummer 42.