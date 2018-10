Bjerregaard halser efter i England efter golftriumf

Den danske golfspiller Lucas Bjerregaard har dårligt fordøjet sin seneste triumf på European Tour, før han er i gang igen med en ny turnering.

Torsdag gik Lucas Bjerregaard sin første runde i golfturneringen British Masters, efter at han søndag vandt Alfred Dunhill Links Championship.

Det skete dog langt fra med samme succes i golfkøllerne, da Lucas Bjerregaard gik i to slag over banens par på 72 slag.

På hul-3 måtte han notere sig en dobbeltbogey, og forinden havde Lucas Bjerregaard leveret en bogey og en birdie. Det blev efterfulgt af yderligere tre birdies, men også af yderligere tre bogeys.

Lucas Bjerregaard er dermed placeret på en delt 79.-plads, efter at et par spillere mangler at færdiggøre sidste hul på første runde.

Det kommer de først til fredag morgen, inden anden runde spilles, da spillet blev aflyst torsdag aften.

Foran ham ligger både Søren Kjeldsen, Thorbjørn Olesen og Thomas Bjørn, der alle gik runden i et enkelt slag over par, hvilket rækker til en placering som nummer 60.

Den deles med en lang række spillere på en generelt skuffende dansk dag på golfbanen.

For Lasse Jensen var dagen helt skidt, da han brugte syv slag mere end banens par.

Lasse Jensen noterede sig en dobbeltbogey, seks bogeys og blot en enkelt birdie.

På den legendariske St. Andrews-bane i Skotland sluttede Lucas Bjerregaard søndag på 15 slag under par, da han vandt sin anden titel på European Tour.

Hans første titel kom sidste år, hvor han strøg til tops i Portugal Masters, og turneringssejren i Skotland senest kom lige i kølvandet på, at Thomas Bjørn som kaptajn og Thorbjørn Olesen som spiller var med til at sikre Europa Ryder Cup-trofæet.