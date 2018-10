Dansk triumf i Skotland

Lucas Bjerregaard startede golfsæsonen skidt ved ikke at være repræsenteret med US Masters. Men man må sige, at danskerne sidenhen er kommet i gang.

Søndag sikrede han årets anden danske golftriumf med en forrygende sidste runde af golfturneringen Alfred Dunhill Links Championship i Skotland.

Det var dog ikke blot en dansk triumf, men også en personlig, da titlen i Skotland nok er Bjerregaards største. Det er anden gang, at han vinder en turnering på European Tour. Sidste år vandt han Portugal Masters.

Forud for den afsluttende runde på turneringens sidste dag lå Lucas Bjerregaard på en delt femteplads, fire slag efter englænderen Tyrell Hatton.

Tyrell Hatton havde muligheden for at vinde turneringen for tredje gang i træk, men han snublede på de sidste ni huller, og det udnyttede Lucas Bjerregaard, som holdt et højt og stabilt niveau hele dagen på banen, der hører til blandt de mest legendariske i golfverdenen.

Skotland viste sig fra sin vanligt bidske side. Men det så ikke ud, som om den danske golfspiller var påvirket af det. I blæst og bidende kulde - med huen trukket godt ned og halsedissen trukket godt op - slog han sig således til sejren, 15 slag under par.

Det var et slag mere end forfølgerne på anden- og tredjepladsen i et felt, der indeholdt fire Ryder Cup-spillere.

»Jeg har spillet godt på det seneste, og i dag spillede jeg rigtig godt,« sagde en rørt gang dansker, da han blev interviewet efter sejren.

Med titlen følger en præmiecheck på 5,2 mio. kr. og et ranglistehop, der med en fortsat stabil sæson kan sikre Lucas Bjerregaard deltagelse i næste års US Masters.

Titelsejren i Skotland kommer efter en stribe af gode danske præstationer. Thorbjørn Olesen med sejren i Italian Open, Joachim B. Hansens sejre på Challenge Tour’en og Olesens og Bjørns andel i triumfen i Ryder Cup’en.