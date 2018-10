Lucas Bjerregaard sled sig tilbage efter dobbeltbogey

Den danske golfspiller Lucas Bjerregaard indledte lørdagens tredje runde på en delt førsteplads i Alfred Dunhill Links Championship.

Sådan sluttede det dog ikke for danskeren, der leverede en dobbeltbogey på syvende hul, og derfra var det op ad bakke for Bjerregaard.

Han endte med at gå tredje runde i et slag under banens par, og dermed øgede Lucas Bjerregaard sin samlede score til ti slag under par.

På Carnoustie fulgte Lucas Bjerregaard op med seks birdies undervejs, men han måtte samtidig notere sig tre bogeys.

Fra den delte førsteplads dumpede Bjerregaard derfor ned på en delt femteplads, og han har fire slag op til førende Tyrrell Hatton, der er alene i spidsen af turneringen.

Alfred Dunhill Links Championship er kendetegnet ved, at den bliver spillet på tre forskellige golfbaner i det østlige Skotland - Old Course St. Andrews, Carnoustie og Kingsbarns.

Cutgrænsen var først i spil efter lørdagens runde, da alle spillere skulle igennem de tre baner torsdag, fredag og lørdag.

Lasse Jensen gik lørdag i et slag over par, og dermed klarede danskeren ikke cutgrænsen.

Det gjorde Søren Kjeldsen derimod efter en lørdag i par.

Søren Kjeldsen ligger delt nummer 35 med fire slag under par samlet inden sidste runde søndag.