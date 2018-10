Thomas Bjørn modtager udenlandsk hyldest

Den danske golfspiller Thomas Bjørn skrev sig i weekenden ind i historien, da han som kaptajn førte Europa til en sejr ved Ryder Cup.

Præstationen af Bjørn, der også som spiller selv har vundet den prestigefyldte match mellem Europa og USA, har ikke overraskende givet genlyd i sportsverdenen.

Flere udenlandske medier har siden søndagens sejr fremhævet den 47-årige dansker.

»Gik aldrig i panik, da Europa tabte den første runde. Hans tro på holdet og taktikken blev realiseret på den mest spændende måde,« skriver Daily Mail, mens man i The Guardian kan læse, at Thomas Bjørn »nu med rette er blandt Europas fineste kaptajner«.

Hos BBC fremhæver man danskeren for at for at få det meste ud af et hold, der viste sig at være afbalanceret.

»De overgik alles forventninger og sikrede sig en klar sejr. Sejren på syv point var et point større, end hvad Paul McGinleys hold opnåede for fire år siden i Skotland. Irerens omhyggelig og inspirerende lederevner er siden blevet fremhævet som en målestok for kaptajn-rollen. Bjørn forlader Le Golf National-banen med en tilsvarende,« skriver mediet.

Thomas Bjørn var for to år siden vicekaptajn ved Ryder Cup, da Europa måtte afgive trofæet til USA, som dengang triumferede på hjemmebane.