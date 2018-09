Fakta: De seneste ti vindere af Ryder Cup

Europa kom tilbage på vindersporet i den traditionsrige golfturnering Ryder Cup søndag.

Her vandt Europa over USA, efter at det blev til europæisk nederlag i 2016.

Her er de seneste ti vindere af Ryder Cup:

2018 (Le Golf National, Frankrig) Europa 17,5-10,5.

2016 (Hazeltine, USA): USA 17 - Europa 11.

2014 (Gleneagles, Skotland): Europa 16,5 - USA 11,5.

2012 (Medinah, USA): Europa 14,5 - USA 13,5.

2010 (Celtic Manor, Wales): Europa 14,5 - USA 13,5.

2008 (Valhalla, USA): USA 16,5 - Europa 11,5.

2006 (K Club, Irland): Europa 18,5 - USA 9,5.

2004 (Oakland Hills, USA): Europa 18,5 - USA 9,5.

2002 (The Belfry, England): Europa 15,5 - USA 12,5.

1999 (Country Club, USA): USA 14,5 - Europa 13,5.

Kilder: rydercup.com