Olesen sejrede stort over verdensstjerne i Ryder Cup

Thorbjørn Olesen leverede en flot indsats, da han søndag var i aktion for Europa i singlekampene ved Ryder Cup i Frankrig.

Den danske golfspiller spillede mod den tredobbelte majorvinder Jordan Spieth fra USA, og det blev til en sikker dansk sejr.

Da der resterede 4 af de maksimale 18 huller, havde Thorbjørn Olesen vundet fem huller flere end Jordan Spieth, og danskeren sikrede dermed et point til Europa mod USA.

Efter at Thorbjørn Olesen vandt andet hul, og Jordan Spieth det næste, tog danskeren for alvor kontrol ved at være bedst på de efterfølgende tre huller.

Danskeren vandt også hul ni og ti, inden Jordan Spieth slog tilbage ved at vinde hul 11.

På 14. hul sænkede Thorbjørn Olesen et birdieputt, og det kunne Jordan Spieth ikke matche. Således sikrede danskeren sejren.

Med sejren kom danskeren på pointtavlen for første gang ved årets Ryder Cup, som er hans første i karrieren.

Thorbjørn Olesen var fredag i aktion i fourballs sammen med nordirske Rory McIlroy, men den europæiske duo tabte.

Stillingen er klokken 16.30 12,5-9,5 i Europas favør, og dermed ligger det til, at det europæiske hold skal vinde Ryder Cup. Det kræver 14,5 point.

USA strøg til tops, da den prestigefyldte dyst senest blev afholdt for to år siden.

Som titelindehaver kan amerikanerne vinde titlen med stillingen 14-14, eftersom den regerende mester beholder titlen med uafgjort.

Thomas Bjørn er kaptajn for det europæiske hold, der førte 10-6 før søndagens afsluttende singler.

Golfikonet Tiger Woods oplevede et meget skuffende Ryder Cup.

Amerikaneren, der for nylig vandt sin første turnering i fem år, tabte søndag sin singlekamp til Jon Rahm fra Europas hold.

Dermed scorede Tiger Woods ikke et eneste point i fire matcher ved årets Ryder Cup.