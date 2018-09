Bjørn maner til besindighed trods stor Ryder Cup-føring

Europa har lagt sig solidt i spidsen af golfturneringen Ryder Cup, inden søndagens afgørende 12 singlekampe mod de amerikanske spillere.

Europæerne fører 10-6, men kaptajn Thomas Bjørn opfordrer sine spillere og de mange europæiske fans på banen i Frankrig til at vente med at fejre sejren, før den er officiel.

- Jeg har set for mange gange, hvordan singlekampene kan ændre resultatet. Vi har brugt meget energi på de første to dage, men det kan vi ikke bruge til noget søndag, der handler det om de kampe, der skal spilles, og ikke dem, der allerede er spillet.

- Vi skal blive ved med at skubbe hinanden frem, for intet er vundet. Vi skal bevare sulten for at vinde, siger Bjørn ifølge AFP.

Danskeren lægger dog ikke skjul på, at Europa er i en god position efter de otte foursomes og otte fourballs.

- Vi er virkelig, virkelig glade for, hvordan de to første dage er forløbet, siger Bjørn.

I den amerikanske lejr tror stjernen Tiger Woods stadig på, at weekenden kan ende lykkeligt.

- Vi har et stort arbejde foran os, men forhåbentlig kan vi få en god start søndag, så momentum bliver vendt, siger Woods ifølge AP.

Jordan Spieth, der møder Thorbjørn Olesen søndag, vil også have europæerne til at føle sig pressede.

- Hvis vi kan tage de første par point søndag, så kommer presset til at være på dem. Så kan vi også få publikum til at sprede nervøsitet, siger Spieth ifølge Reuters.

Europæerne skal have 14,5 point for at vinde Ryder Cup, mens USA som forsvarende mester kan nøjes med 14.