McIlroy og Garcia har udbygget Europas Ryder Cup-føring

Europa fortsætter pointstimen ved Ryder Cup.

Lørdag formiddag udbyggede Rory McIlroy og Sergio García europæernes føring til 6-3, da de slog Tony Finau og Brooks Koepka i fourball med 2&1, hvilket vil sige, at duoen var foran med to huller, da der manglede et enkelt.

Sejren var Europas sjette i træk ved den prestigefyldte golfturnering.

McIlroy og García var lørdag to gange foran med fire huller, inden amerikanerne med tre vundne huller i træk gjorde matchen spændende.

Med et godt put på næstsidste hul sikrede spanske Sergio García dog Europa matchsejren.

Der spilles hulspil i Ryder Cup. Det vil sige, at den spiller eller duo, der bruger færrest slag på det enkelte hul, vinder hullet.

Kort efter blev det også til 7-3 til Europa, da Paul Casey og Tyrrell Hatton vandt med 3&2 over den amerikanske verdensetter, Dustin Johnson, og Rickie Fowler.

I lørdagens tredje fourball blev det også til europæisk triumf. Her slog Francesco Molinari og Tommy Fleetwood amerikanske Tiger Woods og Patrick Reed med 4&2.

Det er Molinari og Fleetwoods tredje matchsejr ved turneringen.

Thorbjørn Olesen var ikke i aktion i lørdag formiddags fourballs, efter at Europa-holdets kaptajn, Thomas Bjørn, sorterede danskeren fra til de fire matcher.

Olesen er heller ikke med i eftermiddagens fire foursomes.

Europa skal bruge 14,5 point for at vinde Ryder Cup, mens amerikanerne som forsvarende mestre kun skal samle 14 sammen.