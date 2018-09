Ryder Cup-spiller rammer tilskuer i ansigtet med skævt slag

Den amerikanske golfspiller Brooks Koepka var synligt rystet, efter at han fredag ramte en tilskuer i ansigtet med en bold på førstedagen af Ryder Cup-turneringen i Paris mellem Europa og USA.

Uheldet skete på sjette hul, da Koepka ramte sit udslag så skævt, at bolden tog retning mod tilskuerne og ramte en kvinde lige over øjet.

- Det er ikke en rar fornemmelse. Sandsynligvis gør jeg det langt oftere, end jeg burde. Du har det forfærdeligt på deres vegne. Du ved præcist, hvordan de har det. Især når du går over til dem og undskylder, fordi de har smerter og som regel bløder, sagde Koepka ifølge nyhedsbureauet AP.

- Du ønsker ikke at ramme nogen i ansigtet. Især ikke en kvinde. Jeg ønskede bare at komme væk fra banen, tilføjede han.

Koepka fulgte golfsportens etikette, når et skævt slag risikerer at ramme en person, ved at råbe "fore". Men den uheldige tilskuer stod så langt væk, at han tvivler på, at hun hørte det. Desuden råbte han op mod vinden.

- Problemet er, at du råber "fore", men hvordan skal man kunne høre det på næsten 300 meters afstand?, sagde han.

Kvinden faldt blødende om og blev i første omgang tilset af officials, som lagde en bandage om hendes hoved. Derefter blev hun bragt til kontrol på et hospital, skriver Sky News.

Forinden satte Koepka sin underskrift på en golfhandske og gav den til kvinden.

En talsmand for European Tour-organisationen oplyste senere, at kvinden ikke kom alvorligt til skade.

Episoden fandt sted fredag formiddag, hvor Brooks Koepka og makkeren Tony Finau besejrede Justin Rose og Jon Rahm i den ene af fire fourballs.