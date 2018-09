Thomas Bjørn: Woods bringer storhed til golfspillet

Sport

Kasper Junker: »Forhåbentlig kan vi overraske AGF« To sæsoner, 61 kampe og 13 mål for AGF: Nu skal Kasper Junker, ny mand i AC Horsens, prøve at score mod sin tidligere klub.

Basketpige fra Åbyhøj vil erobre hele verden: Det begyndte med et eventyr i Beograd Et af Danmarks største unge basketballtalenter blev i sommer inviteret til Serbien for at lære af verdens bedste. Den 16-årige Malene Pedersen drømmer om at gå hele vejen.

Kvinderne skal kæmpe for at komme gennem nåleøjet Der er ikke mange muligheder for at leve af basketball i dansk regi. Netop derfor må mange kvindelige talenter søge mod udlandet for at gøre karriere.