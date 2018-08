Olesen forbedrede sig i anden runde af Made in Denmark

Golfspilleren Thorbjørn Olesen forbedrede sig på andendagen af European Tour-turneringen Made in Denmark.

Det danske Ryder Cup-håb gik fredagens runde i 69 slag og ligger dermed lige akkurat til at klare cuttet til weekendens runder.

De 69 slag svarer til tre slag under par. Men på grund af en skidt start på turneringen torsdag er Olesen blot to slag under par samlet.

Danskeren jagter en direkte plads på Europas Ryder Cup-hold, der skal møde USA i Frankrig i september.

En god præstation i Made in Denmark vil forbedre muligheden for at få pladsen. Fredag viste han lidt af det spil, der har gjort ham aktuel til Ryder Cup-holdet.

Han lagde ud med tre birdies og en bogey på de første otte huller.

Derefter fulgte en bogey, men han vendte med det samme billedet med en imponerende eagle, der fik hjemmepublikummet til at juble højlydt og scoren til at gå to slag ned.

Han sluttede af med en birdie og en bogey, før han gik de sidste tre huller i par.

Med endnu en stærk præstation spillede Christiaan Bezuidenhout sig helt til tops på andendagen. Sydafrikaneren er samlet 13 slag under par før de sidste to runder.

Lucas Bjerregaard er bedst placerede dansker på en foreløbig delt niendeplads. Han er syv slag under banens par. Fredagens runde bød på fire birdies og tre bogeys for Bjerregaard.

En del spillere mangler dog at færdiggøre runden fredag klokken 18.45.