Thorbjørn Olesen mærker Ryder Cup-pres før Made in Denmark

Thorbjørn Olesen er snublende nær en plads på Europas hold til den prestigefyldte Ryder Cup.

Selv hvis han skulle skuffe ved denne uges Made in Denmark, kan han kvalificere sig alligevel afhængigt af andre spilleres resultater - eller i sidste ende få et wildcard fra Ryder Cup-kaptajn Thomas Bjørn.

- Det vil betyde rigtig meget at komme med. Det er en drøm, og et mål jeg har haft, siden jeg begyndte at spille golf, siger Olesen.

Med drømmen følger der også et pres. Især fordi denne uges turnering spilles i Danmark, hvor opbakningen er massiv.

Thorbjørn Olesen har derfor arbejdet på at håndtere den øgede opmærksomhed.

- Det er klart, der er noget pres udefra. Det skal jeg blive bedre til at håndtere.

Thomas Bjørn har fuld fokus på Ryder Cup

- Jeg håber på, at alle de mennesker der kommer, og al den support, jeg får, kan hjælpe mig til at koncentrere mig om turneringen, siger han.

Kaptajn Thomas Bjørn er en nær ven af Olesen. Derfor har der været spekuleret i, om han allerede var sikret et af de fire wildcards.

- Det er klart, det er lidt sværere, når vi er så gode venner, at han er kaptajn. Men han har ikke lovet mig en plads, siger Olesen.

En anden, der spiller for en Ryder Cup-plads, er belgiske Thomas Pieters. Han vandt Made in Denmark i 2016, da turneringen blev spillet i Himmerland.

Han har stadig en mulighed for at overbevise Thomas Bjørn om, at han skal have et wildcard.

Trods presset havde han dagen før turneringens begyndelse tid til at joke om holdkaptajnen, Thomas Bjørn.

- Jeg har ikke set ham. Han vil ikke snakke med mig.

- Jeg føler intet pres. Jeg spiller godt nu, og det er fedt, at folk snakker om mig, i stedet for hvis de ikke gjorde, siger Thomas Pieters.

Thomas Bjørn er klar over, at det bliver tæt. Derfor er han begyndt at forberede sig på at tage den svære beslutning.

- Jeg har 15-20 ting skrevet ned i forhold til, hvad der udgør en god Ryder Cup-spiller. Men beslutningen er min og vicekaptajnernes, og vi træffer ingen nemme beslutninger, siger Thomas Bjørn.