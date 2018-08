Dansk golfspiller leverede superrunde i Prag

Den danske golfspiller Jeff Winther kan være på vej til et topresultat ved European Tour-turneringen Czech Masters i Prag.

Således gik han torsdag en fremragende første runde i 65 slag svarende til syv slag under par.

Det placerede ham i første omgang på en delt førsteplads i turneringen sammen med italieneren Andrea Pavan, Lee Slattery fra England og spanieren Nacho Elvira.

Men da alle spillere var færdig med første runde, rykkede Winther ned på en delt femteplads. Belgiske Thomas Pieters fører efter en runde i 64 slag.

Winther leverede hele ti birdies, men måtte også notere sig tre bogeys undervejs.

Danskeren lagde stærkt ud og præsterede birdies på fem huller i streg fra femte til niende hul. Faktisk var han i ni slag under par efter 15 huller, hvorefter han lavede to bogeys.

Lucas Bjerregaard kunne også være sin indsats bekendt. Han brugte 68 slag på runden.

Lidt ringere gik det for Søren Kjeldsen, som brugte 70 slag og dermed gik to slag under par. Endelig var Søren Hansen et slag over par.