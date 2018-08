Thorbjørn Olesen stråler i Sverige i jagt på Ryder Cup-udtagelse

Thorbjørn Olesen viste klassen fredag, da han spillede sig frem i stillingen i European Tour-turneringen Nordea Masters i Sverige.

Efter en første runde i to slag under banens par på 70 slag torsdag, så var der mere at komme efter fredag.

Her gik Olesen runden i fire slag under par, og med seks slag under totalt spillede han sig op på en delt syvendeplads i turneringen fra en delt 29.-plads torsdag.

Olesen, der er placeret som nummer 41 i verden, jagter en plads på Europas Ryder Cup-hold, som fra 28. september møder USA.

Fredag diskede han op med seks birdies og to bogeys på banen i Gøteborg.

Dermed kom Olesen op på siden af Søren Kjeldsen i turneringen, efter at Kjeldsen fredag gik i to slag under.

Fredag bød på fire slag under fra Kjeldsen, og de to danskere deler dermed syvendepladsen med fire spillere.

Foran ligger tre spillere med syv slag under, en enkelt spiller med ni slag under, og så toppes stillingen af skotske Scott Jamieson og Paul Waring fra Storbritannien.

De har begge gået i 11 slag under banens par på to dage.

Jeff Winter ligger delt nummer 34 efter en dag i fire slag under, og er den tredje dansker, der klarede fredagens cutgrænse.

Derimod bliver det ikke til mere golf i turneringen i weekenden for Thomas Bjørn, Lucas Bjerregaard, Lasse Jensen eller Anders Hansen spiller videre i weekenden.