Tidligere verdensettere deltager i Made in Denmark

Der er både tidligere verdensettere, majorvindere og danske profiler på deltagerlisten til dette års udgave af den danske golfturnering Made in Denmark.

Det står klart, efter at tilmeldingsfristen til turneringen udløb torsdag.

De danske golffans vil kunne se britiske Lee Westwood, der i 17 uger i 2010 lå nummer et på verdensranglisten efter at have vippet Tiger Woods af pinden, og tyske Martin Kaymer i aktion.

Tidligere US Masters-vinder kommer til Made in Denmark

Kaymer overtog Westwoods plads på toppen af verdensranglisten i starten af 2011 og holdte den i otte uger. Han var på daværende tidspunkt den næstyngste nogensinde til at indtage pladsen som verdensetter.

Tyskeren har derudover to major-sejre på cv'et og vil til Made in Denmark, der spilles på Silkeborg Ry Golfklubs baner, få selskab af majorvinderne John Daly, Trevor Immelman og Danny Willett.

Thomas Bjørn, Thorbjørn Olesen, Lucas Bjerregaard og Søren Kjeldsen er også på deltagerlisten til den danske turnering.

Stærk runde har sendt Thorbjørn Olesen mod toppen i Perth

- Jeg er som altid glad og stolt over, at vi har alle de danske spillere til start, og når vi ud over de faste Europa Tour-spillere kan præsentere Joachim B. Hansen, der vandt vores Made in Denmark Challenge i juni, Anders Hansen og Silkeborgs egen Morten Ørum Madsen samt Højgaard-tvillingerne (Rasmus og Nicolai Højgaard, red.), så bliver det ikke bedre, siger promotor Flemming Astrup i en pressemeddelelsen.

Made in Denmark afholdes fra 30. august til 2. september.