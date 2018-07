Danske golfspillere falder tilbage i Tyskland efter en dag i par

Bredden er ikke lige så stor i talentsystemet som tidligere, siger DHF’s sportschef efter beskedne resultater ved to ungdomsslutrunder.

Sejlads er ikke den fødte tilskuersport, men når VM i sejlsport inden længe får Aarhus Bugt til at vrimle med sejlere, vil arrangørerne forsøge at få publikum så tæt på som muligt.

Konkurrent mente, at etapevinderen fik pace fra en motorcykel på nedkørsel. Jakob Fuglsang tabte igen meget tid og røg ud af top 10.

Coca-Cola ser sig nu nødsaget til at hæve prisen på deres populære drik i USA som følge af Trumps handelskrig. Finans

Der er en voksende modvilje over for mennesker, der ikke er heteroseksuelle i Berlin, mener aktivist og forfatter.

Om det var hollænderne, kineserne eller skotterne, som opfandt golfspillet, finder vi måske aldrig ud af. Men vi ved, at det hele begyndte med et hul i jorden.

Bryson Dechambeau fra USA fører turneringen med samlet ti slag under par.

Amatørspilleren Nicolai Højgaard er delt nummer 61, mens Thomas Bjørn er færdig i turneringen, da han ikke klarede cutgrænsen fredag. Det samme gjaldt for amatørspilleren Rasmus Højgaard.

Jeff Winther leverede også en dag i par efter en torsdag i to slag under par, og Winther ligger delt nummer 38, mens Lucas Bjerregaard er delt nummer 50.

Fredagen blev også gået i par for Søren Kjeldsen, der røg fra en delt 16.-plads og ned som delt nummer 26.

Tre birdies og tre bogeys kunne ikke hamle op med første runde for Lasse Jensen, hvor han leverede fire slag under par og lå på sjettepladsen torsdag.

På sin anden runde leverede Lasse Jensen en dag i banens par, som er 72 slag, hvilket betød, at han røg tilbage som en delt nummer 18.

Copenhagen Suborbitals skulle have affyret raketten "Nexø II" i løbet af den kommende weekend.

Med nye vaner kan man gøre meget for at mindske sit daglige vandforbrug på badeværelset.

Munken er ked af sin hårde tone, men siger samtidig, at han er træt af arrogante turister.

