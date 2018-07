Thorbjørn Olesen øjner top-10 i British Open

Hvis golf var cykelsport, ville man nok sige noget i retning af, at Thorbjørn Olesen kom i mål sammen med de øvrige klasseryttere og holdt liv i håbet om at slutte i top-10 i den samlede stilling.

Olesen er eneste tilbageværende dansker i majorturneringen British Open, og lørdag viste han igen stabilt spil på den udfordrende Carnoustie-bane, da han gik sin tredje runde i den traditionsrige turnering.

17-årig golfkomet efter major-debut: Det var surrealistisk

Thorbjørn Olesen kom i land efter de 18 huller i 70 slag, hvilket er et slag under banens par.

Det var tredje dag i træk, at danskeren gik sin runde i 70 slag, og det rækker lørdag klokken 20 til en delt 19.-plads.

Thorbjørn Olesen lagde ellers pres på sig selv, da han på tredje hul leverede en bogey, men den blev umiddelbart efter fulgt op af birdies på fjerde og sjette hul.

To bogeys mere lørdag blev udlignet af en eagle af danskeren på 14. hul, og efter en birdie på hullet efter spillede han i par, indtil han på det vanskelige 18. hul måtte indkassere en bogey mere.

Amatørspilleren Nicolai Højgaard klarede ikke cutgrænsen fredag, og da den 17-årige dansker dermed ikke spillede sig videre til weekendens to sidste runder, er Thorbjørn Olesen eneste danske repræsentant, der er tilbage i turneringen.

Englænder leverede fantomrunde i British Open

I striden i toppen er det stadig åbent, hvem der ender på de øverste pladser efter tredje runde.

Tidligere lørdag markerede 37-årige Justin Rose sig med en runde i 64 slag, og dermed tangerede han historiens laveste score på banen i British Open-sammenhæng.

Også golflegenden Tiger Woods havde en god lørdag, da han gik tredje runde i fem slag under banens par efter at være gået i par i begge de to første runder.