Olesen sluttede godt og tog sjetteplads i Irish Open

Den danske golfstjerne Thorbjørn Olesen fik søndag en god afslutning på European Tour-turneringen Irish Open.

Han gik sin bedste runde i turneringen og avancerede fra nummer 14 til en delt placering som nummer seks.

68 slag brugte han, hvilket svarer til fire slag under par. Olesen sluttede dermed i samlet ni slag under par.

Det var fem slag fra toppen, hvor skotten Russell Knox og Ryan Fox fra Australien sluttede i 14 slag under par, hvorefter de fortsatte til omspil om sejren. Her endte Knox med at vinde.

Olesen leverede undervejs seks birdies og to bogeys på vej til søndagens resultat.

Thomas Bjørn og Søren Kjeldsen sluttede begge i samlet to slag over par. Det rakte til en delt placering som nummer 59 for begge danskere.

Jeff Winther, Lucas Bjerregaard og Lasse Jensen missede alle cuttet efter fredagens runde.