Verdensetter strøg alene i front i golfmajor

Tidligere på ugen vendte Dustin Johnson tilbage til førstepladsen på verdensranglisten i golf, og de første runder af US Open har demonstreret, hvorfor amerikaneren lige nu er rangeret som den bedste spiller i verden.

Med en stærk anden runde i 67 slag spillede Johnson sig alene i front i majorturneringen, hvor han har skaffet sig en pæn afstand til forfølgerne.

Det skal dog med i billedet, at en lang række spillere endnu ikke er færdig med anden runde.

Efter to runder er Johnson noteret for fire slag under par og havde et forspring på fire slag til nærmeste forfølger, da han havde afsluttet fredagens arbejde.

Hvor første runde var præget af blæst, var vejret over Shinnecock Hills anderledes medgørligt på turneringens anden dag.

Således forbedrede den falmede superstjerne Tiger Woods sig med hele seks slag, men den 14-foldige-majorvinder balancer alligevel på kanten af at misse cuttet.

Turneringens eneste dansker, Thorbjørn Olesen, færdiggør sin anden runde natten til lørdag.