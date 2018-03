Woods missede PGA-turneringssejr efter drama

Golffænomenet Tiger Woods var søndag tæt på. Men til sidst måtte han se PGA-turneringssejren fordufte.

42-årige Woods var involveret i lidt af et spændingsdrama, da han jagtede sin første PGA-turneringssejr siden 2013 og sin PGA-turneringssejr nummer 80 i karrieren.

Det skete i Valspar Championship i Florida, hvor Tiger Woods dagen igennem spillede med om sejren.

Til sidst var det dog britiske Paul Casey, der kunne juble, da han sluttede et slag bedre end Woods og Patrick Reed fra USA.

Paul Casey sluttede i ti slag under banens par efter de fire dages spil, mens Woods og Reed landede på ni slag under par.

Tiger Woods indledte søndagen med en birdie på sit første hul, men tre huller senere måtte han indkassere en bogey.

Så blev der spillet i par helt frem til hul 17, hvor Tiger Woods leverede endnu en birdie på et par tre-hul.

Dermed var Woods blot ét slag efter Reed, som på sidste hul blev noteret for en bogey.

Så var det Tiger Woods, der skulle gøre arbejdet færdigt i forsøget på at levere en birdie.

Det ville bringe ham på omgangshøjde med Paul Casey, der med ti slag under var færdig før de to andre, og det ville sikre Woods et omspil om sejren.

Det lykkedes dog ikke for ikonet, og dermed vandt Casey turneringen, og Tiger Woods måtte tage til takke med en delt andenplads.

Tiger Woods gjorde i januar comeback ved golfturneringen Farmers Insurance Open i USA.

Det skete, efter at en skade havde holdt ham væk fra golfbanerne i et år.