Kevin Magnussen starter som nummer 13 i grandprix i Belgien

Formel 1-køreren Kevin Magnussen sluttede fredag som nummer 13 i anden kvalifikationsrunde til søndagens grandprix på Spa-banen i Belgien.

Danskeren skal dermed indlede grandprixet fra samme position.

Kvalifikationen blev således en lille optur for den danske Haas-kører, der blot har scoret to point i sæsonen, men som fredag formåede at komme videre fra den første kvalifikationsrunde, der blev kørt efter heftig regn.