»Vi var for langsomme og havde for meget slid (på dækkene, red.). Der er ikke så meget mere at sige til det.«

Den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen var tydeligt skuffet, da han mødte journalisterne efter det østrigske grandprix. Han var endt sidst i løbet og var aldrig i nærheden af at få point. Hans tyske holdkammerat i Haas-teamet, Nico Hülkenberg, måtte desuden udgå fra løbet, da hans racer gik i stykker.