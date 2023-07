Kevin Magnussen kan øjne VM-point i sprintløb

Fredag blev Magnussen nummer 19 og næstsidst i kvalifikationen til selve hovedløbet søndag. Her starter Hülkenberg som otter.

Den regerende verdensmester, Max Verstappen (Red Bull), starter lørdagens sprintløb som nummer et. Hollænderen starter også søndagens hovedløb som etter. Verstappen fører suverænt i VM-stillingen.

Magnussen er i øjeblikket på en 18.-plads i VM-stillingen med to point. Hülkenberg er noteret for seks point og er nummer 13 samlet. Det er især i kvalifikationerne, at Magnussen i år har haltet efter sin teamkollega.