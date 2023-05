Kevin Magnussen udgår til sidst i ny Verstappen-triumf

Efter godt 50 omgange begyndte regnen at falde, og Haas og Magnussen valgte modsat alle andre at blive længe på banen på hard-dæk i stedet for at skifte til intermediate-dæk.

Det var dog en skidt beslutning. Danskeren skøjtede rundt og røg ind i barrieren, og efter at han havde været i pit og fået kolde regnvejrsdæk på, var han igen en tur på afveje og røg som resultat langt bagud.

Magnussen fortsatte længe, selv om chancen for at avancere var noget nær nul. Men et par omgange før afslutningen gav det ikke mening mere, så Magnussen kørte i pit og blev der.

Allerede om en uge er der igen grandprix, når feltet dyster i Barcelona.