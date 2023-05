Magnussen ser muligheder for Q3 i Miami i tæt felt

Den 30-årige dansker var tæt på at køre galt i den anden af fredagens to træninger, men fik afværget et møde med barrieren. Alt i alt var han glad for træningerne.

- Jeg synes, vi havde en god dag. Vi lavede nogle test i FP1 (den første træning, red.) med de nye bits, vi bragte til dette løb, og det ser godt ud, og jeg prøvede dem i FP2, og det ser ud til at føles godt, lyder det fra Magnussen.

Hans tyske kollega var til gengæld en tur i barrieren i første træning, men mekanikerne fik bilen fikset, så han også fik omgange i anden træning.