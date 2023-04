Sergio Perez fra Red Bull vandt søndag eftermiddag Formel 1-løbet i Baku.

Endnu en gang viste Red Bull-bilerne, at de er de hurtigste og mest stabile i denne sæson indtil videre.

Mens Perez vandt løbet, blev Max Verstappen en knusende sikker nummer to. De to skiftedes i en periode til at sætte hurtigste omgangstider.