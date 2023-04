Magnussen ser muligheder trods uheldig førstedag i Baku

Til hans held starter alle fra nul lørdag, hvor der er kvalifikation til sprintløbet, der afvikles senere på dagen.

Kvalerne med bilen gjorde, at Magnussen stort set ikke fik testet farten under fredagens træning. I kvalifikationen til grandprixet nåede han kun at sætte én tid, der var 18.-hurtigst, inden han blev kaldt i pit.

- De prøvede at fikse det, men jeg blev bedt om at stoppe bilen til sidst, selv om jeg egentlig følte, at det var blevet en lille smule bedre, og jeg måske kunne køre en eller anden slags omgang og måske komme ud af Q1 i det mindste.