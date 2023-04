Magnussen fik ikke udnyttet bilens fulde potentiale i Baku

Kevin Magnussen kørte søndag et anonymt løb i Baku og måtte tage til takke med en 13. plads. Den enormt lange langside giver normalt gode muligheder for overhalinger, men danskeren savner et mere effektivt DRS-system i Haas-bilen.

»Jeg kommer til at sidde bag Albon, og føler jeg er en del hurtigere end ham, men jeg kan bare ikke komme forbi på langsiden. Den DRS vi har, den er ikke særlig effektiv. Vi kører hurtigt nok uden DRS, så vi kan godt forsvare os, men når vi skal overhale og åbner DRS, så sker der ikke så meget, desværre,« sagde Kevin Magnussen til Viaplay.