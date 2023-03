Kevin Magnussen skuffede i kaotisk træning i Australien

Ved anden træning satte Kevin Magnussen igen den dårligste med 1 minut og 21,266 sekunder. Problemer med Haas-racerens DRS-system og regnvejr gjorde dog, at danskeren ikke fik mange omgange under bæltet.

Kørerne får muligheden for at få fornemmelse for banen til en sidste træning lørdag, inden der køres kvalifikation. Det officielle løb skydes i gang søndag morgen klokken 07.00 dansk tid.