Magnussen er optimistisk på holdets vegne efter første point

Også i første grandprix var danskeren bedst.

Haas er nu på tavlen, og selv om der kun er tale om et enkelt point, skal man ikke undervurdere betydningen, påpeger Kevin Magnussen.

- Jeg ved, at det betyder sindssygt meget. Vi har været lidt nervøse for starten på sæsonen. Vi fik ikke en super god start i Bahrain, så det er rart at komme i gang, lyder det fra Haas-køreren.

Næste Formel 1-løb køres om to uger i Australien.