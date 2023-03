Magnussen tager sæsonens første point i Saudi-Arabien

På 11.-pladsen øgede Magnussen sit forspring til Hülkenberg, mens danskeren selv halede ind på AlphaTauris Yuki Tsunoda.

Magnussen forsøgte at overhale to gange, men japaneren afviste begge forsøg. Med fire omgange igen lykkedes det endelig for danskeren, som havde mere at skyde med og kun distancerede Tsunoda herfra.

Perez holdt sin føring og satte 25 point ind på kontoen, men til sidst snuppede Verstappen den hurtigste omgangstid og tog dermed et ekstra point.

Det betyder, at han fortsat fører samlet med Perez et enkelt point bag sig.

Om to uger går det løs i Australien.