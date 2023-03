Ferrari-mareridt fortsætter: Leclerc får placeringsstraf

Charles Leclerc er den ene af to kørere hos Ferrari. Carlos Sainz er den anden. Monegaskeren må betragtes som førstekører af de to, og teamchef Vasseur forsikrer, at Leclerc ikke har mistet modet.

- Charles er selvfølgelig motiveret. Vi har kun kørt ét af 23 løb, siger Vasseur.

- Straffen er ikke gode nyheder, men det betyder ikke, at sæsonen er slut. Lad os se, hvad der sker i Jeddah, og hvad udfaldet bliver på trods af straffen. Men jeg kan ikke i et halvt sekund forestille mig, at han er demotiveret.

- Han er arbejder med os, skubber til holdet og alle medarbejdere på en positiv måde, siger Vasseur.

Problemer med motoren var et tilbagevendende tema for Ferrari i sidste sæson, hvor holdet ellers længe så ud til at have en bil, der kunne følge med Red Bull og Max Verstappen, der dog vandt verdensmesterskabet overlegent.