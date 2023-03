Optimistisk Magnussen holder hovedet højt efter skidt åbner

- Det føles som om, vi har noget potentiale i bilen. Det er en lidt speciel start på sæsonen, fordi vi alle sammen ligger så tæt, siger han til TV3+.

- Nicos kvalifikation var rigtig god, så det viser, at der er fart i bilen. Vi har måske et problem i forhold til dækslid, men det her er også en af de hårdeste baner, hvad det angår, så der er grund til at være positiv.

Magnussen startede som den eneste løbet på det hårde dæk. Det tydede på, at der var en plan om, at danskeren skulle køre længere mellem dækskiftene og dermed - ideelt set - spare et pitstop.