Max Verstappen med uhyggelig stærk start – Kevin Magnussen i bunden

Magnussen startede – i modsætningen til 19 andre kørere – på det hårdeste dæk, i håbet om at en anden dækstrategi ville kunne gøre noget i det lange løb. Det betød, at han skøjtede rundt i begyndelsen af løbet, og strategien fik aldrig rigtig luft under vingerne. Det var først, da han var inde og skifte til de bløde dæk midt i løbet, at man kunne se, at bilen var konkurrencedygtig. Her kørte han samme omgangstider som de direkte modstandere.