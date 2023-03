Magnussen viste lovende takter i første Formel 1-træning

Man skal som altid passe på med at lægge for meget i træningerne før grandprixerne i Formel 1.

Set med danske briller er der alligevel grund til optimisme efter fredagens første kørsel på banen i Bahrain.

Her skal sæsonens åbningsløb afvikles på søndag, og kørerne var derfor på asfalten for at teste udstyret.