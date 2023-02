Ford bekræfter Formel 1-comeback efter 22 år

- Det er en fabrik med en rig motorsportshistorie, der går generationer tilbage. Fra Jim Clark til Ayrton Senna og Michael Schumacher, navnene taler for sig selv, siger Horner ifølge AFP.

Ford har været med til at vinde ti konstruktørtitler og 13 Formel 1-mesterskaber gennem tiden. Seneste sejr stod Michael Schumacher for, da han i 1994 vandt mesterskabet som kører for Benetton-Ford.