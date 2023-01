Kevin Magnussen skal opereres i hånden: Misser nok Daytona

- Jeg havde et ømt håndled, så jeg gik til lægen for at få set nærmere på det. De fandt en cyste, som skal fjernes nu, så jeg kan være klar til Formel 1-sæsonen.

- Det er en harmløs procedure, men jeg er formentlig nødt til at hvile mig i nogle uger bagefter. Jeg er nødt til at vente at se, hvad lægerne siger. Men det usandsynligt, at jeg deltage i Daytona, siger Kevin Magnussen.

Det var meningen, at Kevin Magnussen skulle have kørt løbet i Daytona sammen med sin far, Jan Magnussen, for MDK Motorsports.