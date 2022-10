Magnussen bliver sat fem positioner tilbage i Mexico

Det har kostet Magnussen et motorskifte og en dertilhørende straf på fem placeringer på startgridden, skriver TV3 Sport.

- Jeg vidste, at jeg skulle sidde over til den træning. Han (Fittipaldi, red.) fik en fejl på motoren. Det er ikke fantastisk, men det er, hvad der sker, siger Magnussen i et engelsk interview bragt på TV3 Sports hjemmeside.

Lørdagens kvalifikation begynder klokken 22 dansk tid. Forinden køres den afsluttende træning.

Magnussen har samlet 24 point i løbet af sæsonen efter den seneste niendeplads i USA sidste søndag.