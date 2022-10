Verstappens makker triumferede i vådt byræs i Singapore

Det skyldtes primært, at han efter en skuffende kvalifikation startede i ottende position på den smalle bane, hvor det er svært at overhale.

Men det hjalp selvfølgelig heller ikke, at Verstappen undervejs oversatsede i et overhalingsforsøg, kørte af banen og faldt tilbage.

Det pauvre resultat ændrer dog ikke på, at han har et kæmpeforspring i det samlede regnskab. Det er formentlig kun et spørgsmål om tid, før han kan lade champagnepropperne springe.

Kraftige regnskyl udsatte starten på grandprixet i en time. Men forholdene var kraftigt forbedret, da kørerne med forsinkelse blev sluppet løs, og løbet blev forskånet for dramatiske glatbaneuheld.