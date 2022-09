Kevin Magnussen idømt hård straf før kvalifikation

Det burde sandsynligvis medføre, at Magnussen starter bagest, men det kommer ikke til at ske. Tre kørere er nemlig dømt til at skulle indtage de tre bageste pladser. Det drejer sig om Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari) og Yuki Tsuounda (AlphaTauri).

Også Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Sergio Perez (Red Bull), Mick Schumacher (Haas), Max Verstappen (Red Bull) og Esteban Ocon (Alpine) er blevet straffet og skal rykkes tilbage i kvalifikationsregnskabet med mellem 5 og 15 pladser.

Kvalifikationen begynder klokken 16 lørdag eftermiddag.