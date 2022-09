Blindtarmsbetændelse har sendt Albon ud før Formel 1-løb

Formel 1-holdet Williams er kort før den sidste træning til grandprixet i Italien blevet nødt til at erstatte føreren af en af sine biler.

Den tidligere Red Bull-kører Alexander Albon har fået konstateret blindtarmsbetændelse og er derfor ikke med i søndagens løb.

Det skriver Williams på Twitter.

- Williams Racing kan bekræfte, at Alex Albon får behandling for blindtarmsbetændelse, efter at han har følt sig skidt tilpas her til morgen og har søgt råd fra lægerne hos FIA (Det Internationale Motorsportsforbund, red.) og det lokale hospital.